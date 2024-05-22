Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hubungan Sunda Galuh dengan Kerajaan Lain di Jawa, Ada yang Keluarga Saling Serang

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |07:45 WIB
KERAJAAN Sunda menjadi salah satu kerajaan yang diperhitungkan di masanya. Bahkan kerajaan ini konon menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan lainnya, seperti Kalingga, Medang, dan Sriwijaya.

Hubungan ini bukan hanya sekadar faktor diplomasi dan komunikasi politik saja, melainkan juga dari segi kekeluargaan. Sebab ada beberapa pejabat di Kerajaan Sunda Galuh, yang memiliki darah kekeluargaan dengan pejabat di kerajaan lain.

Hubungan Sunda dengan Kalingga, kerajaan di wilayah pegunungan bagian utara Jawa Tengah ini terlihat dari pernikahan Wrendikandayun, anak dari penguasa Galuh Mandiminyak, yang mempunyai anak bernama Bratasenawa itu menikahi dengan putra Ratu Jay Shima, penguasa Kerajaan Kalingga.

"Melalui perkawinan Bratasenawa dan Parwati tersebut, maka hubungan Galuh dan Kalingga terjalin dengan baik," demikian dikutip dari buku "Perang Bubat 1279 Saka : Membongkar Fakta Kerajaan Sunda vs Kerajaan Majapahit".

Hubungan Galuh yang kembali bergabung dengan Sunda, dan Kalingga terus terjalin ketika Sanjaya yang merupakan keturunan Bratasenawa dan Parwati tersebut menjadi raja di Kalingga Utara dan Tamperan atau Rakryan Panaraban, putranya menjadi raja di Sunda. Ketika Sanjaya berhasil menaklukkan Dewa Singha (raja Kalingga Selatan), hubungan kedua kerajaan tersebut tetap berlangsung secara dinamis.

Sunda juga konon memiliki kaitan dengan Kerajaan Medang atau Mataram Kuno. Dimana sesudah mewariskan Sunda-Galuh pada Tamperan, Kalingga Utara pada Rakai Panangkaran, dan menaklukkan Kalingga Selatan, Sanjaya menjadi raja Medang. Dengan demikian, Sunda Galuh dan Kalingga, wilayah utara dan selatan menjadi wilayah kekuasaan Medang.

Namun hubungan Sunda-Galuh dan Kalingga menjadi retak dengan Medang sesudah kekuasaan Sanjaya digulingkan oleh Rakai Panangkaran Dyah Pancapana dari Dinasti Sailendra. Dengan demikian, sejak pemerintahan Dyah Pancapana hingga Rakai Panunggalan Dyah Dharanindra, Sunda-Galuh dan Kalingga menjadi bawahan Medang.

