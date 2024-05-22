Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengacara Terpidana Kasus Vina Cirebon Mengaku Sempat Didemo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |08:25 WIB
Pengacara Terpidana Kasus Vina Cirebon Mengaku Sempat Didemo
Pengacara pelaku pembunuhan Vina Cirebon (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jogi Nainggolan mengaku didemo sekolompok orang karena membeli kliennya. Hal itu diceritakan Jogi saat menjadi bintang tamu dalam acara 'Rakyat Bersuara' di Inews TV, Selasa 21 Mei 2024.

Mulanya, narasumber lain yang turut hadir dalam acara itu, Pakar Komunikasi, Effendi Gazali, menanyakan kepada Yogi apakah memiliki perasaan tertekan ketik mendampingi lima terpidana pada saat persidangan. Sontak Jogi mengiyakan pertanyaan Effendi.

"Bang Jogi, pada waktu pengadilan itu ataupun proses mendampingi itu ada perasaan tertekan enggak waktu itu," tanya Effendi.

"Jelas, kita di demo," jawab Jogi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement