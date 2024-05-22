Pengacara Terpidana Kasus Vina Cirebon Mengaku Sempat Didemo

JAKARTA - Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jogi Nainggolan mengaku didemo sekolompok orang karena membeli kliennya. Hal itu diceritakan Jogi saat menjadi bintang tamu dalam acara 'Rakyat Bersuara' di Inews TV, Selasa 21 Mei 2024.

Mulanya, narasumber lain yang turut hadir dalam acara itu, Pakar Komunikasi, Effendi Gazali, menanyakan kepada Yogi apakah memiliki perasaan tertekan ketik mendampingi lima terpidana pada saat persidangan. Sontak Jogi mengiyakan pertanyaan Effendi.

"Bang Jogi, pada waktu pengadilan itu ataupun proses mendampingi itu ada perasaan tertekan enggak waktu itu," tanya Effendi.

"Jelas, kita di demo," jawab Jogi.