Didukung Perindo Maju Pilgub Jatim 2024, Khofifah Siap Berjuang untuk Kemenangan

JAKARTA - Bakal calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengucapkan terima kasih atas dukungan tertulis yang diberikan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kepada dirinya dan pasangannya Emil Dardak untuk maju dalam Pilkada Jatim 2024.

Hal tersebut disampaikan Khofifah dalam sambutannya usai menerima surat dukungan Partai Perindo yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

"Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua, yang kita hormati Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo dan juga Sekjen Mas Ahmad Rofiq yang kita hormati Waketum DPP Perindo saya panggil Mbak Angela Tanoesoedibjo seluruh jajaran DPP dan sayap Partai perindo semua yang saya hormati," ujar Khofifah.

BACA JUGA:

Khofifah yang hadir bersama Emil Elestianto Dardak mengaku melaksanakan silaturahmi ke kantor DPP Perindo untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan resmi secara tertulis yang ia terima dari Partai Perindo.

"Langsung satu paket untuk bacagub dan cawagub Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak," ungkap Khofifah.

Ia meyakini dukungan yang akan terus berdatangan akan menjadi kekuatan dapat membangun sinergitas dari seluruh elemen-elemen strategis.