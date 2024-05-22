Hary Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Perindo Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024

JAKARTA - Partai Perindo resmi mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bacawagub Jawa Timur periode 2025-2030.

Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan Khofifah-Emil punya rekam jejak (track record) mentereng dalam memimpin Jawa Timur selama lima tahun terakhir.

"Sebenarnya sederhana saja. Saya ingin menyampaikan kenapa Partai Perindo mendukung pasangan Khofifah-Emil? Tentunya kita kalau ingin mendukung calon pemimpin, kita harapkan untuk memimpin memenangkan kontestasi nanti itu dengan harapan daerah bisa menjadi lebih baik dan tentunya lebih baik untuk masyarakat. Yang jadi pertimbangan pertama adalah track record selama Khofifah-Emil menjabat pada periode pertama itu sudah kita lihat Jawa Timur sudah maju," kata Hary Tanoesodibjo usai menyerahkan surat dukungan ke Khofifah-Emil di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, rabu (22/5/2024).

Hary Tanoe yang didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa kepuasan masyarakat Jawa Timur menjadi indikator kemajuan di era kepemimpinan Khofifah-Emil di periode sebelumnya.

"Tahunya ya gampang kalau kita survei tanya ke masyarakat Jawa Timur kebetulan saya lahir di Surabaya dan keluarga saya banyak di Surabaya dan teman-teman saya banyak ditanyakan kepada mereka, puas enggak dengan apa yang telah dilakukan oleh Khofifah-Emil selama kepemimpinan mereka lima tahun yang lalu? Semua yang saya tanya bilang puas," ujarnya.