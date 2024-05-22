Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didukung Perindo di Pilgub Jatim, Khofifah : Perkuat Center of Gravity Jawa Timur

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |13:05 WIB

Pengurus DPP Partai Perindo foto bersama Khofifah-Emil Dardak (Foto: MPI/Carlos)
JAKARTA - Bakal calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa dukungan tertulis dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ke dirinya dan bacawagub Emil Dardak untuk maju Pilgub Jatim 2024 sangat penting demi menjadikan Jawa Timur sebagai center of gravity atau pusat pembangunan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Khofifah dalam sambutannya usai menerima surat dukungan langsung dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

"Jawa Timur adalah centre of gravity oleh karena itu posisi Jawa Timur menjadi sangat strategis untuk menjadi episentrum dari seluruh proses pembangunan di negeri ini," ujar Khofifah.

Maka bagi pihaknya dengan mendapatkan dukungan serta mendapatkan kepercayaan untuk bisa maju kembali pada Pilgub Jawa Timur 2024 akan menjadi hal yang sangat penting.

