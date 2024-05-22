Gempa M5,6 Guncang Bolsel Sulawesi Utara

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,6 mengguncang Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara (Sulut), Rabu 22 Mei 2024, pukul 12.49 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di darat 50 km barat daya Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, pada koordinat 0.02 Lintang Selatan – 123.76 Bujur Timur.

"Gempa Mag:5.6, 22-Mei-24 12:49:14 WIB, Lok:0.02 LS,123.76 BT (50 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedlmn:119 Km, tdk berpotensi tsunami," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )