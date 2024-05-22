Daftar 39 Jenderal Baru di TNI AD, Berikut Nama dan Jabatannya

JAKARTA – TNI Angkatan Darat memiliki 39 jenderal baru. Mereka awalnya para kolonel yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat menjadi brigadir jenderal atau Brigjen. Jadi bintang satu kini bertengger di pundak perwira tinggi muda tersebut.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin langsung upacara kenaikan pangkat 39 pati TNI itu di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 15 Mei 2024.

Mereka bagian dari 75 pati yang dapat kenaikan pangkat berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/773/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.

Dari total 75 Pati TNI yang naik pangkat, 46 di antaranya berasal dari TNI AD.

Berikut 36 jenderal bintang 1 baru atau Brigjen di TNI AD:

1. Brigjen TNI Mokhamad Yasin - Jabatan: Aster Kaskostrad

2. Brigjen TNI Tri Setyo Subagyo - Jabatan: Kapus Infostrahan Bainstrahan Kemhan

3. Brigjen TNI Mahanom Suparyono - Jabatan: Dirlat Kodiklatad

4. Brigjen TNI Senmart Tonda - Jabatan: Kapoksahli Pangdam IM

5. Brigjen TNI Mangaraja Simanjuntak - Jabatan: Pa Sahli Tk II KSAD Bidang Ekku

6. Brigjen TNI Subagiyo - Jabatan: Ir Divif 1 Kostrad

7. Brigjen TNI M Yahya - Jabatan: Dirum Puspenerbad

8. Brigjen TNI Moch Sjasul Arief - Jabatan: Waasintel KSAD Bidang Inteltek dan Hublu

9. Brigjen TNI R Rudi Martiandi D - Jabatan: Dirum RSPAD Gatot Soebroto

10. Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip - Jabatan: Danrem 131/STG (Manado) Kodam XIII/Mdk

11. Brigjen TNI Bayu Tirtiyanto - Jabatan: Irsus Itjenad

12. Brigjen TNI Wempi Ramandei - Jabatan: Danrem 174/ATW (Merauke) Kodam XVII/Cen

13. Brigjen TNI Mahesa Fitriadi - Jabatan: Dansatintel Bais TNI

14. Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia - Jabatan: Danrem 173/PVB (Biak) Kodam XVII/Cen

15. Brigjen TNI Ardian Triwasana - Jabatan: Waasintel KSAD Bidang Jemen Intel

16. Brigjen TNI Maychel Asmi - Jabatan: Asops Kaskostrad

17. Brigjen TNI Patar Mospa Natanael Sitorus - Jabatan: Kapusdalops TNI

18. Brigjen TNI Ade Ikhwan - Jabatan: Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam

19. Brigjen TNI Abu Hanifah Nur - Jabatan: Kapuskod Baranahan Kemhan

20. Brigjen TNI Airlangga - Jabatan: Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan

21. Brigjen TNI I Made Sudiana - Jabatan: Dirbinjemen Sesko TNI

22. Brigjen TNI R Djoko Andreas N - Jabatan: Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Unhan

23. Brigjen TNI Beny Suryana - Jabatan: Irintel Itum Itjenad

24. Brigjen TNI Mohamad Nafis - Jabatan: Dir Rahkomhan Ditjen Strahan Kemhan