HOME NEWS NASIONAL

Bamsoet dan Syarief Hasan Temui Jusuf Kalla Siang Ini

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |15:08 WIB
Bamsoet dan Syarief Hasan Temui Jusuf Kalla Siang Ini
Bamsoet bertemu JK (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet dan Syarief Hasan mendatangi kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di rumah JK, Jalan Brawijaya Raya No.6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (22/5/2024) siang ini.

Ketiganya sempat menyapa awak media sebelum melakukan pertemuan tertutup itu.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Bamsoet bertemu JK sekira pukul 13.30 WIB, dan disambut oleh JK di depan pintu rumahnya.

Bamsoet dan JK pun sempat bersalaman sambil menyapa awak media yang meliput di pelataran rumah JK tersebut.

"Halo semuanya," kata JK dan Bamsoet, Rabu (22/5/2024).

Selang waktu 10 menit kedatangan Bamsoet, Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan pun tiba pula di kediaman JK. Sama halnya dengan JK dan Bamsoet yang mengenakan kemeja bermotif batik, Syarief Hasan pun tampak mengenakan kemeja bermotif batik.

Halaman:
1 2
      
