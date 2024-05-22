Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Tak Undang Jokowi Hadiri Rakernas, JK: Beliau Bukan Kader Lagi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |17:01 WIB
PDIP Tak Undang Jokowi Hadiri Rakernas, JK: Beliau Bukan Kader Lagi
Jusuf Kalla (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi menjadi kader PDIP. Sehingga merupakan hal yang wajar bila Jokowi tak sampai diundang dalam rakernas PDIP.

"Tentu kan Pak Jokowi bukan lagi keluarga PDIP kan, bukan kader PDIP lagi," ujarnya pada wartawan di rumahnya, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Menurutnya, wajar jika sampai Jokowi tidak diundang dalam Rakernas PDIP lantaran acara tersebut merupakan agenda internal partai banteng.

"Tentu dia tidak diundang (ke Rakernas PDIP). Ya itu kan yang diundang tergantung yang mengundang. Kan internal, kan Rakernas itu internal," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengonfirmasi partainya tidak mengundang Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam Rakernas V PDIP pada 24-26 Mei 2024.

Adapun rakernas hanya dihadiri kader internal PDIP dan tak ada dari eksternal.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276/pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248/pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337/pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310/pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement