PDIP Tak Undang Jokowi Hadiri Rakernas, JK: Beliau Bukan Kader Lagi

JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi menjadi kader PDIP. Sehingga merupakan hal yang wajar bila Jokowi tak sampai diundang dalam rakernas PDIP.

"Tentu kan Pak Jokowi bukan lagi keluarga PDIP kan, bukan kader PDIP lagi," ujarnya pada wartawan di rumahnya, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Menurutnya, wajar jika sampai Jokowi tidak diundang dalam Rakernas PDIP lantaran acara tersebut merupakan agenda internal partai banteng.

"Tentu dia tidak diundang (ke Rakernas PDIP). Ya itu kan yang diundang tergantung yang mengundang. Kan internal, kan Rakernas itu internal," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengonfirmasi partainya tidak mengundang Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam Rakernas V PDIP pada 24-26 Mei 2024.

Adapun rakernas hanya dihadiri kader internal PDIP dan tak ada dari eksternal.

