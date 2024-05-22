Kisah Jenderal Hoegeng yang Dicopot dari Kapolri Setelah Bongkar Penyelundupan Mobil Mewah

HOEGENG Iman Santoso dikenal sebagai polisi teladan yang jujur, sederhana, dan berintegritas. Jenderal Heogeng merupakan Kapolri periode 1968-1971. Selama menjadi polisi, Heogeng dikenal tegas dan tak kenal kompromi. Ia tak tergoda dengan suap, sebuah sikap yang langka di kalangan pejabat era sekarang.

Heogeng banyak berjibaku dengan kasus-kasus kejahatan yang "basah". Tapi baginya integritas adalah nomor satu. Ia tetap mengusut setiap kejahatan, tak peduli siapa pelaku dan backingnya. Ia rela kehilangan jabatan, asal harga diri tak terjual.

Salah satunya kasus ditangani Heogeng adalah penyelundupan mobil mewah tanpa bea cukai yang merugikan negara. Pelakunya adalah pengusaha Robby Tjahjadi yang dikenal dekat dengan penguasa Orde Baru kala itu, Presiden Soeharto. Aksi Robby Tjahjadi diduga dibacking oleh aparat kepolisian dan TNI, ia merasa diri di atas angin.

Tapi, Hoegeng tak peduli. Kejahatan tetap harus diusut. Dia ngotot mengusut kasus penyelundupan tersebut, meskipun harus melawan penguasa yang membackingi kejahatan itu.

Tercatat ada 3.000 mobil mewah yang berhasil masuk ke Indonesia tanpa membayar bea masuk. Dari ribuan mobil yang masuk, hanya ratusan mobil yang ditangkap kembali oleh polisi.

Saat sedang menangani kasus tersebut, Hoegeng sempat datang ke kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat untuk melaporkan perkembangan pengusutannya.

Namun saat sedang menunggu giliran dipersilakan masuk, Hoegeng kaget melihat Robby Tjahjadi tiba-tiba keluar dari ruang tamu Soeharto. Hoegeng seketika marah dan membatalkan niatnya bertemu Soeharto.

Hoegeng menyadari Robby Tjahjadi punya hubungan dekat pengusa dan para pembesar. Aparat negara juga membekingi aksi kejahatan dia. Tetapi Hoegeng tak ciut, dia tetap melanjutkan pengusuhan kasus penyelundupan mobil mewah tersebut, meski banyak pejabat berupaya untuk melepaskan Robby.