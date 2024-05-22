Di Hadapan Pimpinan MPR, JK: Kita Miliki Masalah Penegakan Hukum!

JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) ditemui Pimpinan MPR RI di rumahnya, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (22/5/2024).

Pertemuan JK bersama pimpinan MPR itu untuk membahas sejumlah persoalan bangsa. Di hadapan pimpinan MPR itu, JK pun menyoroti penegakan hukum di Indonesia.

"Kunjungan silaturahim Pimpinan MPR untuk kita berbicara masa depan Indonesia, kita tidak balik ke belakang, bagaimana Indonesia lebih baik," ujar JK di lokasi.

Menurutnya, harus ada langkah-langkah perbaikan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Sejumlah persoalan yang harus diperbaiki adalah praktek hukum dan sistem pemerintahan.

"Kita mengalami masalah dewasa ini, (penegakan) masalah hukum, semua orang mengkritisi bagaimana praktek hukum kita yang harus lebih baik lagi. Kedua, sistim pemerintahan ini yang kita tetap menjaga presidensial, tapi presidensial yang tetap dikontrol oleh lembaga legislatif secara baik dan untuk itu cara mengontrolnya ya harus ada perencanaan jangka panjang," tuturnya.