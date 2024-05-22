Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggota Jamaah Islamiyah Serang Polisi di Malaysia, Densus 88 Monitor Pergerakan Teroris

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |19:46 WIB
Anggota Jamaah Islamiyah Serang Polisi di Malaysia, Densus 88 Monitor Pergerakan Teroris
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri turut menyoroti penyerangan yang menewaskan dua anggota kepolisian Malaysia oleh pria yang diduga merupakan Jamaah Islamiyah (JI).

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, pihaknya terus memonitoring pergerakan teroris agar penyerangan serupa tidak terjadi di Indonesia.

"Densus 88 selalu dalam kesiapsiagaan memonitor jaringan teroris dan pergerakannya," kata Aswin kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).

Aswin menegaskan, pihaknya akan memonitoring pergerakan teroris secara intensif, namun ia memastikan hingga saat ini tidak ada eskalasi aksi terorisme di tanah air.

"Sampai saat ini belum ada perubahan eskalasi keamanan dari analisis ancaman jaringan atau kelompok teror," katanya.

Sebagai informasi, seorang pria menyerang kantor polisi di Malaysia pada Jumat pagi, 17 Mei 2024. Aksi tersebut menewaskan dua orang polisi. Akibatnya, pelaku pun ditembak mati.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement