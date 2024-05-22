Luhut Disebut Jadi Penasihat Prabowo, Begini Respons Jusuf Kalla

JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK turut berkomentar tentang Luhut Binsar Pandjaitan yang bersedia menjadi penasihat Presiden RI Terpilih, Prabowo Subianto.

JK menilai hal itu boleh-boleh saja. "Asal menasehati yang baik untuk kemajuan bangsa tentu boleh saja," ujar JK pada wartawan di rumahnya, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

BACA JUGA: Bamsoet dan Syarief Hasan Temui Jusuf Kalla Siang Ini

Menurutnya, saat Luhut menjadi penasihat Prabowo, diharapkan Luhut tidak menasihati Prabowo untuk mengambil tindakan di luar ketentuan aturan yang berlaku.

"Asal jangan menasihati yang, apa itu, tidak sesuai Undnag-Undang Dasar harus sesuai aturan. Asal sesuai dengan ketentuan negara konstitusi," tuturnya.

Sebelumnya, Luhut menyebutkan Prabowo sudah menawarkan jabatan menteri padanya, hanya saja dia tidak bisa kembali menjabat sebagai menteri. Namun, dia siap membantu Prabowo sesuai permintaannya sebagai penasihat.

(Fakhrizal Fakhri )