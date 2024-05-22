Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tahlilan untuk Presiden Ebrahim Raisi, Dubes Iran Ucapkan Terima Kasih pada Warga Indonesia

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |23:53 WIB
Tahlilan untuk Presiden Ebrahim Raisi, Dubes Iran Ucapkan Terima Kasih pada Warga Indonesia
Tahlilan untuk Presiden Ebrahim Raisi (Foto : MPI/Widya M)
JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) Iran di Jakarta akan menggelar acara doa dan tahlilan atas wafatnya Presiden Ebrahim Raisi di kediaman Duta Besar Iran, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 22 Mei 2024.

Tahlilan itu dihadiri oleh sejumlah warga Iran yang menetap, serta ratusan warga Indonesia.

Duta Besar Republik Islam Iran di Jakarta, Mohammad Boroujerdi menegaskan bahwa ketiadaan kedua tokoh yakni Presiden Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Amir Abdollahian. Selain itu, kebijakan Iran untuk mendukung Palestina tidak akan pernah hilang.

"Ketiadaan kedua tokoh tersebut dan perkembangan lainnya tentu saja kebijakan Iran berkaitan dengan palestina tidak akan berubah dan merupakan kebijakan prinsip republik islam iran dan siapapun eksekutornya kebijakan akan tetap yaitu gencatan senjata, kemerdekaan palestina dan ini yang akan kami perjuangkan bersama-sama,"katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan Republik Islam Iran saat ini berusia 45 tahun selama perjalanannya telah melewati situasi dan juga banyak tahapan perjalanan bangsa yang penuh dengan tantangan.

Walaupun musibah yang dialami negara Iran sulit diterima. Namun bagaimanapun perjalanan bangsa akan terus berlanjut.

"Kebijakan prinsip Republik Islam Iran akan terus berlanjut dan kami terus berada di pihak yg benar , pihak yang dizolimi, untuk perjuangkan kepentingan Republik Iran islamiah dibawah pimpinan dan arahan dari pemimpin agung iran almarhum dan arahan-arahan yang pernah disampaikan untuk itu kami terus melanjutkan negara kami," ujar dia.

