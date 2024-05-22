Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Ini Iseng Masukkan Cincin di Kemaluan, Petugas Damkar Turun Tangan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |00:36 WIB
Pria Ini Iseng Masukkan Cincin di Kemaluan, Petugas Damkar Turun Tangan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BEKASI - Pria di Bekasi berinisial R (43) iseng memasukkan cincin ke bagian kemaluannya. Namun, cincin tersebut menyangkut dan tidak bisa keluar.

Akibatnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi turun tangan melakukan evakuasi pelepasan cincin di kemaluan pria tersebut.

"Berdasarkan keterangan pelapor awalnya iseng memasukan cincin di kemaluannya dan akhirnya cincinnya turun kebagian bawahnya," kata Kasie Informasi dan Investigasi Disdamkarmat Kota Bekasi, Heri saat dikonfirmasi.

Evakuasi dilakukan di rumah R di Jalan Agus Salim, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Selasa (21/5/2024).

"Kami terima laporan pukul 4.30 WIB dan sampai lokasi pukul 4.56 WIB," ucapnya.

Pelepasan cincin yang melekat di kemaluan R dilakukan menggunakan gerinda kecil. Petugas Damkarmat selesai melakukan proses pemotongan cincin sekitar pukul 06.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
