Ini Tampang Empat Tersangka Komplotan Pembegal Casis Bintara Polri

JAKARTA - Empat orang komplotan begal seorang calon siswa (casis) Bintara Polri berinisial SMR (18) di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dihadirkan dalam konfrensi pers. Para pelaku diborgol dan mengenakan baju tahanan.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan, sebanyak lima orang ditangkap dalam kejadian pembegalan pada Sabtu 11 Mei 2024 di Jalan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sementara satu orang dilakukan penindakan tegas dan terukur hingga meninggal dunia.

Empat orang yang dibawa dalam konfrensi pers di antaranya AY alias Madun (28), MS alias Conde (42), C alias Buluk (39) W alias Kerdil (26) yang merupakan. Sementara satu orang PN alias Ebol (22) meninggal setelah dilakukan penindakan tegas.

"Korban yang bernama SMR pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang mana ketika melintas di TKP. Pada saat yang bersangkutan akan mengikuti tes psikologi dalam rangka seleksi penerimaan Brigadir Polri di PMJ," kata Wira, Rabu (22/5/2024).