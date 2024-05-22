Kasus DBD Makin Melonjak, Lido Lake Resort dan MNC Peduli Gelar Donor Darah

BOGOR - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa hingga minggu ke-18 tahun 2024, Indonesia mencatat 91.269 kasus demam berdarah dengue (DBD), dengan 641 kasus di antaranya berujung pada kematian. Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus DBD terbanyak di Indonesia, hingga kini tercatat mencapai 23.454 kasus. Lonjakan ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan darah di rumah sakit.

Untuk merespons kebutuhan darah yang tinggi, Lido Lake Resort by MNC Hotel bersama MNC Peduli mengadakan kegiatan donor darah, bekerja sama dengan PMI Kabupaten Sukabumi.

Bertemakan "Langkah Nyata untuk Menyelamatkan Sesama," kegiatan ini berlangsung di Damar Room, Lido Lake Resort, Bogor, pada Rabu, 22 Mei 2024.

Acara ini bertujuan mengajak karyawan hotel, karyawan MNC Land Lido, serta tamu hotel untuk membantu sesama yang membutuhkan darah. Dari 49 orang yang mendaftar, terkumpul sebanyak 37 kantong darah.