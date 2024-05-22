Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus DBD Makin Melonjak, Lido Lake Resort dan MNC Peduli Gelar Donor Darah

Salman Mardira , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |18:22 WIB
Kasus DBD Makin Melonjak, Lido Lake Resort dan MNC Peduli Gelar Donor Darah
Aksi donor darah Lido Lake Resort dan MNC Peduli di Damar Room, Lido Lake Resort, Bogor (Foto: MNC Land)
A
A
A

BOGOR - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa hingga minggu ke-18 tahun 2024, Indonesia mencatat 91.269 kasus demam berdarah dengue (DBD), dengan 641 kasus di antaranya berujung pada kematian. Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus DBD terbanyak di Indonesia, hingga kini tercatat mencapai 23.454 kasus. Lonjakan ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan darah di rumah sakit.

Untuk merespons kebutuhan darah yang tinggi, Lido Lake Resort by MNC Hotel bersama MNC Peduli mengadakan kegiatan donor darah, bekerja sama dengan PMI Kabupaten Sukabumi.

Bertemakan "Langkah Nyata untuk Menyelamatkan Sesama," kegiatan ini berlangsung di Damar Room, Lido Lake Resort, Bogor, pada Rabu, 22 Mei 2024.

 Ilustrasi

Acara ini bertujuan mengajak karyawan hotel, karyawan MNC Land Lido, serta tamu hotel untuk membantu sesama yang membutuhkan darah. Dari 49 orang yang mendaftar, terkumpul sebanyak 37 kantong darah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460/mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221/mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204/mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189/mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement