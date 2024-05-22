Sambut Libur Panjang, Pintu Keluar GT Tol Bekasi Barat Padat

JAKARTA - Antrean panjang kendaraan terlihat di Gerbang Tol (GT) Bekasi Barat menjelang libur panjang pada Rabu (22/5/2024) malam.

Hal itu diketahui dari postingan Instagram @infobekasi, Rabu (22/5/2024) malam. Nampak, kendaraan mengular panjang.

Nampak, sejumlah kendaraan baik probadi, bus dan juga truk nampak antre membludak di dalam ruas Tol Jakarta-Cikampek arah pintu keluar GT Bekasi Barat.

"Antrean kendaraan menuju keluar tol Bekasi Barat pada Rabu malam, 22 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIB," demikian keterangan dalam postingan itu, Rabu (22/5/2024).

Memang, pekan ini akan ada libur panjang di mana Hari Kamis, 23 Mei 2024 juga merupakan perayaan Hari Raya Waisak 2568.

Pada tanggal 24 Mei 2024 sendiri ditetapkan menjadi cuti bersama untuk memperingati Hari Raya Waisak 2568.

Hal tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 855/2023, Nomor 3/2023, dan Nomor 4/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

(Angkasa Yudhistira)