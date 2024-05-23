Komisi IV DPR RI Kunker ke Swadia, Bahas Apa?

JAKARTA - Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) le Stockholm, Swedia pada 19-22 Mei 2024. Kunker itu ditujukan untuk mempersiapkan kerangka hukum dalam program makan siang dan susu gratis pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun delegasi yang melakukan kunker itu ialah Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono. Duta Besar RI untuk Swedia Kamapradipta Isnomo mengatakan, kunker itu membuka peluang bagi kedua negara untuk mempererat kerja sama di bidang pangan.

"Kami melihat potensi yang luar biasa dalam pertukaran pengetahuan dan teknologi antara kedua negara,” kata Kama dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/5/2024).

Menurutnya, kunjungan itu juga ditujukan untuk mempelajari praktik terbaik Swedia dalam bidang peternakan, perikanan, dan kehutanan sosial yang dapat diterapkan di Indonesia. Tujuannya, untuk mendukung program makan siang dan susu gratis pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kendati demikian, ia berharap, kunjungan itu dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia. "Serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia menjelang Indonesia Emas 2045,” ucap Kama.

Dalam kunker itu, turut juga mendampingi Ketua Badan Pangan Nasional, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dirjen PSKL KLHK, serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhutani, dan PT Pupuk Indonesia. Do sana, mereka, menjajaki kerja sama Indonesia dengan Swedia guna mendukung program makan siang dan susu gratis.

Selama di Stockholm, delegasi Indonesia itu bertemu dengan Wakil Ketua I Riksdag (badan legislatif nasional dan badan pembuat keputusan tertinggi Swedia), Kenneth G. Forslund, Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Indonesia-Swedia Adam Reuterskiold, perwakilan dari Komite Pertanian dan Lingkungan Hidup Parlemen Swedia, dan anggota lainnya.

(Angkasa Yudhistira)