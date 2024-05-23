Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi IV DPR RI Kunker ke Swadia, Bahas Apa?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |05:18 WIB
Komisi IV DPR RI Kunker ke Swadia, Bahas Apa?
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) le Stockholm, Swedia pada 19-22 Mei 2024. Kunker itu ditujukan untuk mempersiapkan kerangka hukum dalam program makan siang dan susu gratis pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun delegasi yang melakukan kunker itu ialah Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono. Duta Besar RI untuk Swedia Kamapradipta Isnomo mengatakan, kunker itu membuka peluang bagi kedua negara untuk mempererat kerja sama di bidang pangan.

"Kami melihat potensi yang luar biasa dalam pertukaran pengetahuan dan teknologi antara kedua negara,” kata Kama dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/5/2024).

Menurutnya, kunjungan itu juga ditujukan untuk mempelajari praktik terbaik Swedia dalam bidang peternakan, perikanan, dan kehutanan sosial yang dapat diterapkan di Indonesia. Tujuannya, untuk mendukung program makan siang dan susu gratis pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kendati demikian, ia berharap, kunjungan itu dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia. "Serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia menjelang Indonesia Emas 2045,” ucap Kama.

Dalam kunker itu, turut juga mendampingi Ketua Badan Pangan Nasional, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dirjen PSKL KLHK, serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhutani, dan PT Pupuk Indonesia. Do sana, mereka, menjajaki kerja sama Indonesia dengan Swedia guna mendukung program makan siang dan susu gratis.

Selama di Stockholm, delegasi Indonesia itu bertemu dengan Wakil Ketua I Riksdag (badan legislatif nasional dan badan pembuat keputusan tertinggi Swedia), Kenneth G. Forslund, Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Indonesia-Swedia Adam Reuterskiold, perwakilan dari Komite Pertanian dan Lingkungan Hidup Parlemen Swedia, dan anggota lainnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Swedia Kunker DPR DPR RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183219/ketua_dpr_puan_maharani-VPzK_large.jpg
Hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR Bicara soal Peacebuilding di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183213/puan_maharani-FNx3_large.jpg
Bertemu Ketua Parlemen Korsel, DPR Dorong Kerja Sama Investasi Hijau-Kolaborasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666/ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611/dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181520/sidang_etik-0YeI_large.jpg
Sidang MKD: Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Terbukti Langgar Etik DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181518/sidang_etik-YNwV_large.jpg
MKD: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Etik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement