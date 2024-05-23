Anak SYL Beli Tiket Pesawat hingga Kue Ulang Tahun Pakai Uang Kementan!

JAKARTA - Jaksa menghadirkan Protokol Menteri Pertanian, Rininta Octarini sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Pada persidangan, Rininta Octarini menyebutkan anak SYL yang juga diketahui anggota DPR Indira Chunda Thita dan cucunya Andi Tenri Bilang Radisyah meminta dibayari tiket pesawat.

“Saudara pernah enggak diminta membelikan tiket untuk keluarganya Pak Menteri?” tanya jaksa.

“Iya, pernah pak,” ungkap saksi.

“Siapa saudara sebutkan?” tanya jaksa.

“Untuk Ibu Thita dan Bibi (Andi Tenri Bilang Radisyah,” timpal saksi.

“Bu Thita, Indira Chunda Thita ya sama Tenri Bilang Radisyah betul?,” tanya jaksa

“Iya betul pak,” ucap saksi.

Jaksa kemudian meminta saksi untuk menceritakan bagaimana dirinya mendapatkan perintah untuk membelikan tiket pesawat. Ia menceritakan ada dua cara, pertama Thita berkomunikasi langsung dengannya atau melalui Panji yang diketahui ajudan SYL semasa menjabat sebagai Menteri.

“Nah gimana cara dia bisa minta itu?,” tanya saksi.

“Ada dua cara, biasanya yang pertama Bu Thita akan menghubungi Mas Panji, nanti Mas Panji baru memberikan arahan ke saya untuk membelikan tiket Ibu Thita. Selanjutnya saya berkoordinasi langsung dengan Bu Thita atau Bibi (cucu SYL). Atau yang kedua bisa Ibu Thita atau Bibi langsung menghubungi saya,” cerita dia.

Saksi kemudian menyebutkan, pembelian tiket untuk Thita dimintakan ke Dirjen Tanaman Pangan Kementan. Sementara, untuk pembelian tiket Tenri dimintakan ke Biro Umum Kementan.

“Di sini ada namanya untuk tanaman pangan?” tanya jaksa.

“Oh iya, jadi waktu itu, izin menjelaskan Yang Mulia, pernah waktu itu Mas Panji bilang kalau terkait Ibu Thita itu dimintakan ke Tanaman Pangan,” ungkap saksi.

“Kalau Tenri Bilang Radisyah itu? kepada siapa mintanya? Dirjen mana?” tanya jaksa.

“Tidak ada, jadi biasanya saya minta ke Biro Umum,” ungkap saksi.