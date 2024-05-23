Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diduga Disembunyikan Keluarga SYL, KPK Sita Satu Mobil di Makassar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |07:12 WIB
Diduga Disembunyikan Keluarga SYL, KPK Sita Satu Mobil di Makassar
Mobil yang diduga disembunyikan keluarga SYL di Makassar (foto: MPI/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita satu unit kendaraan roda empat yang diduga merupakan hasil korupsi dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK menyebutkan mobil tersebut diduga disembunyikan oleh keluarga SYL.

“Tim Penyidik, pada (21/5) menyita lagi 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar, Warna Putih beserta 1 buah kunci remote mobil,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (23/5/2024).

Ali menjelaskan, mobil itu ditemukan berada di lahan kosong di lingkungan Perumahan Bumi Permata Hijau, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan.

Ali menuturkan, mobil tersebut diduga sengaja disembunyikan oleh orang terdekat dari SYL guna menghindar dari pencarian aset oleh penyidik KPK.

“Didapatkan informasi, mobil tersebut diduga sengaja disembunyikan oleh orang terdekat tersangka SYL untuk menghindari pencarian dari Tim Penyidik,” ujarnya.

Ali menambahkan, penyimpanan mobil sementara ini masih dititipkan di Polrestabes Makassar. Pihaknya, lanjut dia, akan memanggil sejumlah saksi terkait penyitaan mobil tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187212//kpk-z3kF_large.jpg
KPK Panggil Ridwan Kamil Hari Ini Terkait Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187200//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-qOPE_large.jpg
Tiba di Arab Saudi, Penyidik KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187176//ridwan_kamil-smub_large.jpg
KPK Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus BJB Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187164//dua_tersangka_korupsi_proyek_jalur_kereta_api_medan-Ls5h_large.jpg
KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187094//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-HTLe_large.jpg
Kasus Dugaan Suap Pemkab Ponorogo, 11 Kabid Dipanggil KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186965//kpk-mW29_large.jpg
KPK Geledah Sejumlah Lokasi Usut Korupsi Bupati Ponorogo, Sita Senjata Api
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement