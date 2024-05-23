Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1 Korban Banjir Bandang di Agam Ditemukan, Total Korban Tewas Jadi 62 Orang

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |09:46 WIB
1 Korban Banjir Bandang di Agam Ditemukan, Total Korban Tewas Jadi 62 Orang
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

AGAM - Satu orang warga Agam yang sempat dilaporkan hilang, pascagalodo melanda wilayah Sumatra Barat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Rabu 22 Mei 2024.

"Korban yang merupakan warga Nagari Galuang, Kabupaten Agam ditemukan oleh tim SAR gabungan di Jorong Taluak, Nagari Kubang Putih atau sekitar tujuh kilometer dari titik awal kejadian di Nagari Galuang," Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Kamis (23/5/2024).

Dengan ditemukannya korban ini, maka daftar korban jiwa pascagalodo di wilayah Sumatra Barat berdasarkan catatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Kamis (23/5) pukul 00.01 WIB menjadi 62 orang meninggal dunia dan 10 orang warga Kabupaten Tanah Datar dilaporkan hilang.

Tindak Lanjut Arahan Presiden

 

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setelah melakukan tinjauan ke lokasi terdampak galodo di Kabupaten Agam pada Selasa (21/5) lalu, tim penanganan darurat bencana banjir lahar hujan Sumatra Barat melaksanakan rapat lanjutan pada Rabu (22/5).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan, terdapat empat hal urgent yang perlu segera dilaksanakan sebagai langkah mitigasi untuk antisipasi risiko potensi bencana serupa di kemudian hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187210//menteri_koordinator_bidang_pemberdayaan_manusia_abdul_muhaimin_iskandar-Khkx_large.jpg
Menko Cak Imin Serukan ‘Taubatan Nasuha Kebijakan’ Usai Bencana di Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187206//4_titik_longsor_di_jalur_aceh_utara_bener_meriah_berhasil_dibuka-vm4i_large.jpeg
BNPB: Empat Titik Longsor di Jalur Aceh Utara–Bener Meriah Berhasil Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187193//purbaya-LNtf_large.jpg
Purbaya Tunggu BNPB Minta Tambahan Anggaran Bencana di Sumatera: Kan Tahu Saya Kaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187134//gelombang_tinggi-5wzU_large.jpg
BMKG Pastikan Tak Ada Gelombang Tinggi 4 Meter Selama Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187126//petugas_tengah_mencari_korban_bencana_sumatera-LphA_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 604 Orang Meninggal dan 464 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187057//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-EaND_large.jpg
Kerahkan 497 Pasukan ke Bencana Sumatera, Wakapolri: Harus Memahami Tugas dan Tanggung Jawab!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement