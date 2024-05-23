Mobil Jeep Rubicon Mario Dandy Belum Laku Terjual, Kembali Banting Harga Jadi Segini

JAKARTA - Mobil Jeep Rubicon milik Mario Dandy, terpidana kasus penganiayaan berat hingga saat ini belum laku dilelang. Sebelumnya harganya turun menjadi Rp700 juta dari harga sebelumnya Rp809 juta.

"Iya, belum laku, belum ada penawaran," ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Reza Prasetyo Handono, Kamis (23/5/2024).

Dia menuturkan, tak ada satu pun masyarakat yang melakukan penawaran sampai batas akhir lelang kedua ini pada Senin (20/5/2024). Pihaknya pun berencana akan kembali menurunkan harga dari Rp700 juta menjadi Rp600 juta. Nantinya, uang tersebut akan diserahkan kepada korban jika mobil terjual.

"Rencana akan diturunin lagi ke Rp600 juta, tapi masih proses pengajuan lagi," kata dia.

"Sampai Senin kemarin belum ada penawaran sama sekali," lanjut Reza.

Diberitakan sebelumnya, mobil Jeep Rubicon kembali dilelang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).