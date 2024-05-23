PPP Usung Haris-Sani di Pilgub Jambi 2024

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan surat rekomendasi maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al Haris-Abdullah Sani, serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Muhamad Fadhil Arief-Bakhtiar.

Surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan diserahkan langsung kepada para calon oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

“Atas permintaan DPC dan DPW Jambi melalui rapat permusyawaratannya, saya telah menerima usulan mengeluarkan surat rekomendasi untuk gubernur incumbent dan bupati Batanghari yang merupakan ketua wilayah kita. Permintaan ini juga lahir dari grassroots yang merupakan satu kekuatan politik hakiki, bukan semata-mata dukungan administrasi tapi dukungan dari rakyat untuk pemenangan,” kata Mardiono.

Muhamad Mardiono menyebut, surat rekomendasi ini merupakan yang pertama diberikan. Sementara untuk wilayah lainnya masih dalam proses.

“Khusus Jambi kami percepat karena ada desakan yang tinggi dari tingkat lapisan di bawah untuk mengeluarkan rekomendasi. Insyaallah Pak Cagub juga sepaham dan saling support dalam perhelatan Pilkada ini," ungkapnya.

Sementara, Calon Gubernur Jambi Al Haris mengucapkan terima kasih kepada pimpinan partai berlambang Kabah dan jajaran yang telah memberikan kepercayaan serta amanah kepadanya untuk kembali maju dalam Pilkada 2024.