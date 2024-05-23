Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sikap Politik PDIP Bakal Ditentukan dalam Rakernas V di Ancol Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |21:34 WIB
Sikap Politik PDIP Bakal Ditentukan dalam Rakernas V di Ancol Jakarta
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Danandaya Arya Putra)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap kalau sikap partai akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V, Jumat 24 Mei 2024 besok. Dalam rakernas itu, PDIP juga akan merumuskan langkah-langkah untuk menghadapi Pilkada serentak 2024.

"Dilakukan suatu upaya merumuskan langkah-langkah konsolidasi ke depan, persiapan Pilkada serentak dan juga sikap politik yang akan disampaikan oleh partai," ujar Hasto di Beach City Internasional Stadium Ancol, Jakarta, Kamis (23/5/2024).

Pihaknya mengaku telah mempersiapkan agenda tahunan ini dengan cukup matang. Nantinya juga akan ada pidato politik dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan dilanjutkan pengarahan kepada kader partai berlambang banteng ini oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Hari pertama akan disampaikan pidato politik Ibu Ketua Umum yang menjadi suatu arah kebijakan di dalam seluruh materi yang dibahas di dalam rakernas. Kemudian, ada pengarahan dari ketua DPR RI Mbak Puan," katanya.

Sebagai Sekjen, Hasto juga akan menyampaikan laporan terhadap apa yang telah dilakukan oleh partai. Forum Rakernas di hari pertama juga akan mendengarkan pandangan umum dari DPD partai yang telah menyerap aspirasi dari arus bawah, baik di tingkat anak ranting, hingga PAC partai.

Diketahui, DPP PDIP akan menggelar Rakernas ke-V pada 24-26 Mei 2024 mendatang di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Rakernas V PDIP mengangkat tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang' dengan sub tema 'Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya'.

(Arief Setyadi )

      
