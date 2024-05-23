Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

UKT Mahal, Mahasiswa Harap Pemerintah Lebih Konsisten Jalankan UUD

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |22:02 WIB
UKT Mahal, Mahasiswa Harap Pemerintah Lebih Konsisten Jalankan UUD
A
A
A

JAKARTA - Gelombang kritikan kebijakan pemerintah menaikan Uang Kuliah Tunggal terus bermunculan dari kalangan mahasiswa di Indonesia. Kritikan juga datang dari berbagai kampus di Jakarta.

Ketua BEM FISIP Universitas Bung Karno Rahman Hakim menegaskan, kenaikan tersebut tentunya akan sangat berdampak negatif bagi masyarakat, khususnya yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah.

“Saya sebagai seorang nelayan, tentu saya punya harapan besar sebagai seorang nelayan ingin mengangkat, terutama derajat orang tua,” ujar dia dalam acara diskusi bertajuk "Orang Miskin Dilarang Sekolah" di Jakarta, Kamis (23/5/2024).

“Tapi dengan isu yang saat ini sedang beredar, yang kita ketahui, negara ini seolah-olah mempersempit ruang lingkup itu,” katanya menambahkan.

Mahasiswa Universitas Nasional M Rifqi Fadillah Sukarno yang juga hadir dalam acara diskusi tersebut berpendapat bahwa kenaikan UKT menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Dasar.

“Kita melihat satu potret pendidikan bahwasannya hari ini telah terjadi ketidakkonsistenan semangat daripada undang-undang dasar,” kata dia.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Kampus mahasiswa UKT UKT Mahal
