INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas V PDIP

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |23:00 WIB
Megawati Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas V PDIP
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik di hari pertama penyelenggaraan rapat kerja nasional (Rakernas) V, pada Jumat 24 Mei 2024. Setelah itu barulah Ketua DPP PDIP Puan Maharani, akan menyampaikan arahan kepada kader partai berlambang banteng itu.

Hal tersebut diungkapkan Hasto saat menyerahkan Obor Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam kepada Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Kamis (23/5/2024). Lokasi itu merupakan tempat penyelenggaraan rakernas ke v PDIP.

"Hari pertama akan disampaikan pidato politik Ibu Ketua Umum yang menjadi suatu arah kebijakan di dalam seluruh materi yang dibahas di dalam rapat kerja nasional. Kemudian, ada pengarahan dari Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani," ujar Hasto.

Sebagai Sekjen, Hasto juga akan menyampaikan laporan terhadap apa yang telah dilakukan oleh partai. Forum Rakernas di hari pertama juga akan mendengarkan pandangan umum dari DPD partai yang telah menyerap aspirasi dari arus bawah, baik di tingkat anak ranting, hingga PAC partai.

"Dari situlah kemudian ada beberapa pembekalan dari eksternal berkaitan dengan problematika yang kita hadapi sebagai bangsa, termasuk perspektif geopolitik," sambungnya.

Selain agenda itu, rakernas hari pertama juga akan digelar sidang-sidang Komisi dalam rangka melakukan evaluasi atas pelaksanaan seluruh kegiatan partai selama 4 tahun yang terakhir.

