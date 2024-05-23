Prabowo Ralat Program Makan Siang Gratis Jadi Makan Bergizi Gratis, Ini Alasannya

JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto meralat program makan siang gratis yang digaungkannya bersama Gibran Rakabuming Raka selama masa kampanye.

Setelah melalui sejumlah proses, Prabowo menilai, istilah yang lebih tepat digunakan untuk programnya itu adalah makan bergizi gratis.

"Setelah kita pelajari ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya. Karena kalau anak SD masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi, makanya kita ubah," kata Prabowo melalui keterangan resminya dikutip Kamis (23/5/2024).

BACA JUGA: 3 ASN Ternate Ditangkap Polisi Terkait Narkoba

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan program tersebut akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia, sebab kini banyak anak-anak yang malnutrisi.

"Ini sangat menentukan untuk masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak kita adalah masa depan kita dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anak-anak kita malnutrisi. Hitungannya kira-kira hampir 25% anak-anak kita mengalami kurang gizi. Ini sangat memprihatinkan," ucapnya.

Prabowo mengungkap, sebanyak 76 negara yang telah memberikan program makan bergizi untuk anak-anak di sekolah. Sedangkan, ada 6 negara yang sedang mempersiapkan program makan gratis tersebut.

"Jadi kalau kita nanti Oktober melaksanakan (program makan gratis untuk anak-anak), kita mungkin bisa jadi negara ke-7 ya di luar 76 tadi," ujarnya.