Agen Bank di Bekasi Dirampok, Uang Rp20 Juta Digasak

BEKASI - Agen bank di wilayah Kelurahan Bojongmenteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi jadi sasaran komplotan maling. Uang tunai Rp20 juta pun habis digasak.

Korban bernama Karin (20) menyebut aksi komplotan maling ini dilakukan oleh sebanyak empat orang. Menurutnya ada dua orang yang berperan untuk mengalihkan perhatian dan dua lainnya bertugas mengeksekusi.

"Ada orang mau transaksi tapi dia tidak bisa turun dari motor, mungkin pincang atau pura-pura pincang," kata Karin kepada wartawan, Kamis (22/5/2024).

Saat Karin lengah, pelaku maling lainnya langsung memanfaatkan momen itu dengan masuk ke ruko. Ia pun menggeledah isi laci dengan cepat.

Karin baru sadar saat pelaku telah melakukan aksinya. Ia sempat menahan pelaku yang berperan menggeledah lacinya namun pelaku akhinrya tetap melarikan diri.

"Lihat hp masih ada, laptop juga masih ada, saya pikir dia belum berhasil ngambil. Ternyata pas saya cek di laci tasnya udah gak ada," sambung dia.