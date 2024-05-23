JAKARTA - PT Jasamarga atas diskresi pihak kepolisian memberlakukan Contraflow mulai dari Gerbang Tol (GT) Ciawi KM 44 hingga KM 46 Ruas Tol Jagorawi arah Sukabumi pada Kamis (23/5/2024) untuk mengurai kepadatan lalu lintas (lalin). Diketahui hari ini bertepatan dengan libur panjang atau long weekend Hari Raya Waisak.
"06.30 WIB #Tol_Jagorawi Setelah GT Ciawi 1 KM 44+500 - KM 46+500 arah Sukabumi DIBERLAKUKAN LAJUR CONTRAFLOW/kanan, harap tertib di antrian," cuit laman X @PTJasamarga.
Arus lalin dari arah Cawang menuju Ciawi dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar.
"06.30 WIB #Tol_Jagorawi Cawang - TMII - Cibubur - Bogor - Ciawi LANCAR. ; Ciawi - Bogor - Cibubur - TMII - Cawang LANCAR," ucapnya.
Sementara itu, arus lalin di Ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) juga terjadi kepadatan di KM 28-29 Cikarang Barat arah Cikampek imbas adanya gangguan truk.