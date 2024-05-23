Tol Jagorawi Macet Imbas Kecelakaan di KM 12

JAKARTA - Sebuah mobil box mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jagorawi KM 12 arah Jakarta, pada Kamis (23/5/2024). Mobil itu terguling menutupi lajur 3 dan 4 jalan tol itu.

Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kemacetan hingga 5 KM, dari titik kecelakaan. Petugas dari jasa marga dan kepolisian saat ini sedang melakukan evakuasi.

"08.36 WIB #Kecelakaan_Jagorawi di Cibubur KM 12 arah Jakarta, ada kendaraan terbalik di lajur 3-4/tengah-kanan, dalam penanganan petugas," tulis keterangan akun X @PTJASAMARGA.

Sementara bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, kemacetan masih terjadi hingga pukul 08.50 WIB. Nampak, Botol-botol yang dimuat mobil itu juga berserakan di jalan.

Nampak satu mobil derek milik jasa marga juga sudah berada di lokasi kecelakaan. Lokasi kecelakaan yang berdekatan dengan flyover, menjadi pusat tontonan warga dari atas jembatan itu.

BACA JUGA: Korban Selamat Kecelakaan Maut Bus Rombongan SMP Asal Malang Dipulangkan

(Awaludin)