HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Mulai Terapkan Oneway Menuju Kawasan Wisata Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |09:18 WIB
Polisi Mulai Terapkan Oneway Menuju Kawasan Wisata Puncak Bogor
One way di jalur kawasan Puncak Bogor (foto: MPI/Putra RA)
BOGOR - Polisi mulai menerapkan rekayasa lalu lintas oneway menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Kendaraan dari arah Puncak yang menuju Jakarta tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

Pantauan MNC Portal di lokasi, sistem oneway mulai diberlakukan sekira pukul 08.00 WIB. Hal itu ditandai dengan iring-iringan kendaraan patroli polisi dari arah Puncak melintas di Simpang Gadog.

Selanjutnya, polisi mulai menerapkan oneway menuju Jakarta baik dari arah Simpang Ciawi maupun Tol Jagorawi. Dengan begitu, kendaraan dari kawasan wisata Puncak yang menuju Jakarta dan sekitarnya tidak bisa melintas hingga oneway berakhir.

Sebelumnya, Satlantas Polres Bogor menyebut hari pertama libur panjang Hari Raya Waisak di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor pagi ini mengalami peningkatan. Kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata itu meningkat sekitar 40 persen.

Halaman:
1 2
      
