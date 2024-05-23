Permukiman Padat Penduduk di Tambora Terbakar, 22 Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Sebanyak 22 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di Jalan Krendang Raya Nomor 11B, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kamis (23/5/2024).

Kepala Seksi Operasional (Kasiops) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin mengatakan pihaknya mendapatkan laporan kebakaran sekitar Pukul 05.00 WIB.

"Warga datang melapor ke pos Krendang terjadi kebakaran, sekitar pukul 05.06 WIB petugas melakukan proses pemadaman dan dapat dilokalisir sekitar Pukul 05.45 WIB," ujar Syarifudin kepada awak media.

Syarifudin menjelaskan obyek yang terbakar merupakan rumah tinggal dan juga dijadikan sebagai tempat usaha.

Ia menyebutkan ada 22 unit mobil pemadam kebakaran terdiri dari 13 unit Jakarta Barat, 2 unit Dinas Gulkarmat, 2 unit Jakarta Pusat serta 110 personel dikerahkan untuk memadamkan api.

"Api dapat dipadamkan sekitar Pukul 07.16 WIB dan sudah dilakukan pendinginan agar api tidak muncul kembali," terangnya.

(Awaludin)