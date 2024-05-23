Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Emak-Emak di Bojonggede Jadi Korban Begal Payudara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |09:53 WIB
Viral! Emak-Emak di Bojonggede Jadi Korban Begal Payudara
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

DEPOK - Viral video rekaman kamera pengawas atau CCTV seorang emak-emak diduga menjadi korban begal payudara, di Kampung Plered, Jalan Ken Arok, Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Rabu 22 Mei 2024 sore. Diketahui wilayah Bojonggede masuk dalam wilayah hukum Polres Metro Depok.

Dalam video rekaman CCTV yang diunggah laman Instagram @depokhariini terlihat seorang ibu dan anak sedang berjalan tiba tiba seorang pria berbaju biru dari belakang memegang area sensitif sang ibu lalu melarikan diri.

"Aksi remas payudara kembali terjadi, korban seorang ibu di Citayam," tulis caption laman Instagram @depokhariini dikutip, Kamis (23/5/2024).

Sementara itu terpisah, Kanit Reskrim Polsek Bojonggede, AKP Ade A Sudrajat menyebut korban belum membuat laporan terkait kejadian kurang mengenakkan itu.

Halaman:
1 2
      
