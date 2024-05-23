Hari Pertama Libur Panjang Waisak, 20 Ribu Kendaraan Sudah Melintas di Jalur Puncak Bogor Pagi Ini

BOGOR - Sekitar 20 ribu kendaraan telah melintasi Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada hari pertama libur panjang Hari Raya Waisak. Jumlah itu terhitung sejak pukul 00.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB.

"Jumlah itu belum terhitung kendaraan yang saat ini masih terjadi antrean di sepanjang ruas Tol Jagorawi yang menuju ke Puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (23/5/2024).

BACA JUGA: Polisi Mulai Terapkan Oneway Menuju Kawasan Wisata Puncak Bogor

Adapun rinciannya, untuk dari arah Puncak menuju Jakarta sekitar 9 ribu kendaraan baik roda dua, roda empat, bus dan truk. Sedangkan, dari arah Jakarta menuju Puncak sekitar 11.200 kendaraan.

"Meningkat sekitar 30-40 persen," tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya sedang menerapkan rekayasa sistem oneway dari arah Jakarta menuju Puncak. Hal itu untuk mengurai kepadatan dan volume kendaraan di kawasan wisata tersebut.

"Sehingga, mudah-mudahan kepadatan yang ada di jalan Tol Jagorawi akan segera terserap seluruhnya untuk memasuki Puncak," pungkasnya.

(Awaludin)