Dump Truk Tabrak Pembatas GT Margonda Depok Angkut Muatan Pasir

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |10:12 WIB
Dump Truk Tabrak Pembatas GT Margonda Depok Angkut Muatan Pasir
Kecelakaan dump truk. (Foto: Ist/Medsos)
DEPOK - Dump truk berwarna hijau dengan nomor polisi B 9179 TVU mengalami kecelakaan tunggal menabrak pembatas Gerbang Tol (GT) Margonda I, Beji, Kota Depok pada Kamis (23/5/2024) pagi ini. 

"Dilaporkan di Pintu Tol Margonda 1 dilaporkan truk muatan pasir nomor polisi B 9179 TVU menabrak batas gerbang tol," ucap salah satu anggota Satlantas Polres Metro Depok.

72 Persen Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Melibatkan Sepeda Motor 

Sementara itu, Kepala Unit (Kanit) Turjawali Satlantas Polres Depok, AKP Elni Fitri menyebut saat ini truk belum dapat dievakuasi sedang menunggu unit derek. Ia memastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

