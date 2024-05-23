Dump Truk Tabrak Pembatas GT Margonda Depok Angkut Muatan Pasir

DEPOK - Dump truk berwarna hijau dengan nomor polisi B 9179 TVU mengalami kecelakaan tunggal menabrak pembatas Gerbang Tol (GT) Margonda I, Beji, Kota Depok pada Kamis (23/5/2024) pagi ini.

"Dilaporkan di Pintu Tol Margonda 1 dilaporkan truk muatan pasir nomor polisi B 9179 TVU menabrak batas gerbang tol," ucap salah satu anggota Satlantas Polres Metro Depok.

Sementara itu, Kepala Unit (Kanit) Turjawali Satlantas Polres Depok, AKP Elni Fitri menyebut saat ini truk belum dapat dievakuasi sedang menunggu unit derek. Ia memastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.