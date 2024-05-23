Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Muatan Pasir Tabrak Pembatas GT Margonda Depok, Polisi: Tidak Ada Korban

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |10:45 WIB
Truk Muatan Pasir Tabrak Pembatas GT Margonda Depok, Polisi: Tidak Ada Korban
Kecelakaan dump truk. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Kepala Unit (Kanit) Turjawali Satlantas Polres Depok, AKP Elni Fitri menyebut saat ini dump truck yang menabrak Gerbang Tol (GT) Margonda I belum dapat dievakuasi dan sedang menunggu unit derek. Ia memastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

Diketahui Dump truk berwarna hijau dengan nomor polisi B 9179 TVU mengalami kecelakaan tunggal menabrak pembatas Gerbang Tol (GT) Margonda I, Beji, Kota Depok pada Kamis (23/5/2024) pagi ini. 

 BACA JUGA:

"Sementara belum (dilakukan evakuasi) lagi cari derek. Tidak ada (korban)," ucap Fitri.

Sementara itu, laporan anggota Satlantas Polres Metro Depok dump truk menabrak pembatas GT.

BACA JUGA:

Kesaksian Penumpang Bus Pariwisata SMP Malang Sebelum Tabrak Truk hingga Tewaskan 2 Orang 

"Dilaporkan di Pintu Tol Margonda 1 dilaporkan truk muatan pasir no Pol B 9179 TVU menabrak batas gerbang tol," ucapnya.

Pantauan iNews Media Group di lokasi terlihat sejumlah orang tengah memindahkan muatan pasir ke dump truk pembantu yang datang ke lokasi. Terlihat kondisi truk yang menabrak GT Margonda dalam keadaan ringsek pada bagian depan kemudi dan roda sebelah kanan dalam posisi di atas.

