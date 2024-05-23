Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TMII Diserbu Pengunjung, 10.000 Orang Tercatat Masuk hingga Pukul 11.00 WIB

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |12:44 WIB
TMII Diserbu Pengunjung, 10.000 Orang Tercatat Masuk hingga Pukul 11.00 WIB
TMII ramai diserbu pengunjung saat libur panjang. (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur, ramai dikunjungi warga pada momen libur panjang momen Hari Raya Waisak, Kamis (23/5/2024) hari ini. Hingga siang hari pukul 11.00 WIB, tempat wisata itu bahkan sudah dikunjungi 10.000 orang.

"Jumlah pengunjung per jam 11.00 WIB sudah lebih dari 10.000 orang," kata Humas TMII, Novera Mayang Sari, Kamis (23/5/2024).

 BACA JUGA:

Mayang menjelaskan pengunjung hampir merata mengunjungi anjungan yang disediakan. Namun demikian, kereta gantung masih menjadi anjungan favorit.

"Wahana favorit pengunjung biasanya kereta gantung," ucap dia.

 BACA JUGA:

TMII pada momen libur panjang ini juga menyediakan promo khusus. Misalnya berupa tiket bundling yakni tiket masuk dan kereta gantung yang biasanya dihargai Rp95 ribu kini hanya perlu membayar Rp80 ribu.

"Untuk long weekend ini ada promo khusus yang kami sediakan. Bundling tiket masuk TMII ditambah kereta gantung dengan harga Rp80 ribu," sambungnya.

