HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 2 Remaja Asal Depok Bawa Celurit di Pasar Minggu Jaksel

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |13:06 WIB
Polisi Tangkap 2 Remaja Asal Depok Bawa Celurit di Pasar Minggu Jaksel
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap dua orang remaja berinisial SA (16) dan MRA (16) asal Pancoran Mas, Kota Depok yang kedapatan membawa sebilah celurit di Jalan Pasar Minggu, dekat Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (23/5/2024) pukul 03.30 WIB.

"TPP melaksanakan patroli menghentikan dan memeriksa dua pemuda yang mencurigakan mengendarai motor berboncengan, saat diperiksa salah satu pemuda di badannya ditemukan sebuah sajam (senjata tajam) berupa celurit disembunyikan/diselipkan di dalam celana panjang," kata Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa kepada wartawan, Kamis (23/5).

 BACA JUGA:

Rosa menambahkan sejumlah barang bukti sajam dan sepeda motor turut diamankan.

