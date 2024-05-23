Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siang Ini, Jalur Puncak Diberlakukan One Way Arah Jakarta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |13:02 WIB
Siang Ini, Jalur Puncak Diberlakukan <i>One Way</i> Arah Jakarta
A
A
A

BOGOR - Siang ini, polisi memberlakukan sistem oneway arah Jakarta di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Kamis (23/5/2024). Kendaraan yang menuju Puncak tidak bisa melintas sementara waktu.

Pantauan MNC Portal, oneway diberlakukan mulai pukul 12.20 WIB. Dimulai dengan menutup arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi dan Exit GT Ciawi menuju Puncak oleh polisi dengan water barrier.

Selanjutnya, iring-iringan motor dan mobil polisi pun mengawal kendaraan terakhir yang akan menuju Puncak. Belum diketahui sampai kapan sistem oneway arah Jakarta ini diberlakukan karena masih situasional tergantung kondisi arus lalu lintas.

"Dibandingkan Minggu kemarin, peningkatan volume kendaraan 30-40 persen," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto di Simpang Gadog.

Sebelumnya, polisi menyebut pada hari pertama libur panjang Hari Raya Waisak ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang menuju kawasan wisata Puncak. Kendaraan dari arah Jakarta terus berdatangan hingga sempat mengalami antrean sekitar 4 kilometer menjelang Simpang Gadog.

Karena itu, polisi sempat memberlakukan sistem oneway menuju Puncak pada pagi tadi. Tercatat, hingga pukul 07.00 WIB tedapat lebih dari 20 ribu kendaraan melintas di Jalur Puncak dari kedua arah.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179798//polri-HNSn_large.jpg
Polres Bogor Bongkar Peredaran 15 Kg Ganja Asal Aceh hingga Sita Senjata Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/25/3167908//puncak-CcNG_large.jpg
Libur Maulid Nabi Muhammad, 4 Rekomendasi Destinasi di Puncak Bogor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/338/3160960//kapolres_bogor_akbp_wikha_ardilestanto-Il1Y_large.jpg
Polres Bogor Bangun 6 Dapur SPPG, Dukung Program MBG Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155210//ledakan-BVNp_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Rumah Makan Puncak Bogor, 2 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152962//polantas_terobos_one_way_di_jalur_puncak_kawal_ibu_hamil-IjVO_large.jpg
Tembus One Way Jalur Puncak, Polantas Kawal Mobil yang Bawa Ibu Hamil Hendak Melahirkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151077//jalur_puncak-VJYq_large.jpg
Jalur Puncak Bogor Diberlakukan One Way Arah Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement