Siang Ini, Jalur Puncak Diberlakukan One Way Arah Jakarta

BOGOR - Siang ini, polisi memberlakukan sistem oneway arah Jakarta di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Kamis (23/5/2024). Kendaraan yang menuju Puncak tidak bisa melintas sementara waktu.

Pantauan MNC Portal, oneway diberlakukan mulai pukul 12.20 WIB. Dimulai dengan menutup arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi dan Exit GT Ciawi menuju Puncak oleh polisi dengan water barrier.

Selanjutnya, iring-iringan motor dan mobil polisi pun mengawal kendaraan terakhir yang akan menuju Puncak. Belum diketahui sampai kapan sistem oneway arah Jakarta ini diberlakukan karena masih situasional tergantung kondisi arus lalu lintas.

"Dibandingkan Minggu kemarin, peningkatan volume kendaraan 30-40 persen," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto di Simpang Gadog.

Sebelumnya, polisi menyebut pada hari pertama libur panjang Hari Raya Waisak ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang menuju kawasan wisata Puncak. Kendaraan dari arah Jakarta terus berdatangan hingga sempat mengalami antrean sekitar 4 kilometer menjelang Simpang Gadog.

Karena itu, polisi sempat memberlakukan sistem oneway menuju Puncak pada pagi tadi. Tercatat, hingga pukul 07.00 WIB tedapat lebih dari 20 ribu kendaraan melintas di Jalur Puncak dari kedua arah.

(Khafid Mardiyansyah)