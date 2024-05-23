Minimarket di Caringin Bogor Dibobol Maling, Kosmetik hingga Coklak Digondol Pelaku

BOGOR - Minimarket yang berada di wilayah Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dibobol kawanan maling. Sejumlah barang di dalam minmarket berhasil digondol para pelaku.

Kapolsek Caringin AKP Hendra Kurnia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 22 Mei 2024. Awalnya, karyawan yang hendak membuka minimarket terkejut melihat kondisi barang-barang sudah berantakan.

"Barang-barang berupa rokok, kosmetik, dan coklat telah hilang," kata Hendra dalam keterangannya, Kamis (23/5/2024).

Setelah memeriksa lebih lanjut, karyawan minimarket menemukan bahwa plafon telah dijebol oleh pelaku pencurian. Selanjutnya, kejadian itu langsung dilaporkan karyawan kepada Polsek Caringin.