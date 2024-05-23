Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minimarket di Caringin Bogor Dibobol Maling, Kosmetik hingga Coklak Digondol Pelaku

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |13:22 WIB
Minimarket di Caringin Bogor Dibobol Maling, Kosmetik hingga Coklak Digondol Pelaku
Maling bobol minimarket di Bogor. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Minimarket yang berada di wilayah Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dibobol kawanan maling. Sejumlah barang di dalam minmarket berhasil digondol para pelaku.

Kapolsek Caringin AKP Hendra Kurnia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 22 Mei 2024. Awalnya, karyawan yang hendak membuka minimarket terkejut melihat kondisi barang-barang sudah berantakan.

 BACA JUGA:

"Barang-barang berupa rokok, kosmetik, dan coklat telah hilang," kata Hendra dalam keterangannya, Kamis (23/5/2024).

Setelah memeriksa lebih lanjut, karyawan minimarket menemukan bahwa plafon telah dijebol oleh pelaku pencurian. Selanjutnya, kejadian itu langsung dilaporkan karyawan kepada Polsek Caringin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement