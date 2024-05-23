6 Orang Remaja di Sawah Besar Ditangkap Polisi saat Tawuran, Celurit hingga Stick Golf Diamankan

JAKARTA - Polsisi menangkap enam orang yang sedang melakukan tawuran di Jalan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis (23/5/2024) sekitar pukul 04.50 WIB.

Awalnya Tim Patroli Presisi Polres Metro Jakarta Pusat sedang berkeliling melakukan patroli rutin. Setibanya di Jalan Pasar Batu, Sawah Besar terlihat sejumlah remaja yang sedang saling serang menggunakan senjata tajam.

Enam orang itu adalah AS (17), HY (16), TS (13), A (19), DM (18), RH (18). Dari penangkapan tersebut polisi menyita barang bukti yaitu tiga bilah celurit panjang bergagang kayu, dua buah stick golf dan dua buah handphone.

"Tim Patroli Presisi telah mengamankan beberapa orang yang hendak tawuran di wilayah Sawah Besar, kegiatan patroli ini akan terus kami lakukan setiap hari untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah Jakarta Pusat," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya, Kamis (23/5/2024).

"Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat peduli dengan pergaulan anaknya dan mengontrol aktivitas anaknya saat berada diluar rumah, agar tidak menjadi pelaku yang melanggar hukum dan korban aksi kejahatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Sayangi nyawa anak-anak kita apabila meregang nyawa ataupun luka sobek disaat tawuran dijalanan," tambah Susatyo.

Para pelaku tawuran itu kemudian diserahkan ke Polsek Sawah Besar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, pelaku dapat dijerat Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun penjara.

(Khafid Mardiyansyah)