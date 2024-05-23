Lansia Tewas Dibunuh saat Hendak Ambil Wudhu di Jakbar, Polisi Sudah Kantongi Identitas Pelaku

JAKARTA - Polisi sudah mengidentifikasi pelaku pembunuh imam musala berinisial MS (71) di wilayah Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar). Saat ini polisi telah membentuk tim khusus untuk memburu pelaku.

"Timsus yang dibentuk bapak Kapolres Metro Jakarta Barat masih bekerja. Kita sudah mengantongi identitas pelaku," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat dihubungi, Kamis (23/5/2024).

Andri mengatakan saat ini Timsus masih melakukan serangkaian penyelidikan dan terkait kasus tersebut. Polisi, lanjut dia, akan segara menangkap terduga pelaku.

"Kita akan kejar terus," ujarnya.

Seorang saksi di lokasi, Supriyadi, mengatakan penikaman terjadi tempat wudu Musala Uswatun Hasanah, Pesing Garden, Kebon Jeruk, Jakbar. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (16/5) saat korban hendak salat Subuh di musala.