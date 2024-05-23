Libur Panjang Waisak, Stasiun Gambir Alami Kenaikan Penumpang

JAKARTA - Libur panjang Waisak 2024, banyak masyarakat menghabiskan waktu untuk perjalanan ke luar kota. Salah satunya dengan perjalanan jauh menggunakan kereta api.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, di Stasiun Gambir pukul 12.40 WIB terpantau ramai dan cukup padat. Terlihat sejumlah penumpang sudah menunggu di lobby untuk keberangkatannya ke luar kota.

Mulai dari yang akan berangkat sendiri hingga membawa keluarganya terlihat di kursi-kursi tunggu Stasiun Gambir. Ada pula, yang membawa koper kecil hinga besar dengan jumlah kopernya yang bervariatif.

Salah satu warga Jakarta yang ditemui di Stasiun Gambir, Nabiila (26) mengatakan dirinya bersama suami dan anaknya akan pergi ke Semarang Jawa Tengah memanfaatkan libur panjang Waisak 2024 ini.

"Hari ini sama keluarga mau berangkat ke Semarang, kebetulan disana ada saudara dari suami yang mau lamaran jadi sekalian," kata Nabiila kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (23/5/2024).

Selain berkunjung ke rumah saudara di Semarang, Nabiila juga akan memanfaatkan waktu libur panjang itu untuk liburan di kampung halaman suaminya itu.

Di sisi lain, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 181.523 tempat duduk dengan operasional 320 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) sudah termasuk Kereta Api (KA) tambahan.