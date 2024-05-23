Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang Waisak, Stasiun Gambir Alami Kenaikan Penumpang

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |14:30 WIB
Libur Panjang Waisak, Stasiun Gambir Alami Kenaikan Penumpang
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Libur panjang Waisak 2024, banyak masyarakat menghabiskan waktu untuk perjalanan ke luar kota. Salah satunya dengan perjalanan jauh menggunakan kereta api.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, di Stasiun Gambir pukul 12.40 WIB terpantau ramai dan cukup padat. Terlihat sejumlah penumpang sudah menunggu di lobby untuk keberangkatannya ke luar kota.

Mulai dari yang akan berangkat sendiri hingga membawa keluarganya terlihat di kursi-kursi tunggu Stasiun Gambir. Ada pula, yang membawa koper kecil hinga besar dengan jumlah kopernya yang bervariatif.

Salah satu warga Jakarta yang ditemui di Stasiun Gambir, Nabiila (26) mengatakan dirinya bersama suami dan anaknya akan pergi ke Semarang Jawa Tengah memanfaatkan libur panjang Waisak 2024 ini.

"Hari ini sama keluarga mau berangkat ke Semarang, kebetulan disana ada saudara dari suami yang mau lamaran jadi sekalian," kata Nabiila kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (23/5/2024).

Selain berkunjung ke rumah saudara di Semarang, Nabiila juga akan memanfaatkan waktu libur panjang itu untuk liburan di kampung halaman suaminya itu.

Di sisi lain, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 181.523 tempat duduk dengan operasional 320 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) sudah termasuk Kereta Api (KA) tambahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151034//tol_regional_nusantara_meningkat-Amyk_large.JPG
Long Weekend, Tol Regional Nusantara Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145427//351_ribu_kendaraan_tinggalkan_jabotabek-TpX9_large.jpg
351 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek di Momen Libur Panjang Idul Adha 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/512/3138703//waisak_di_candi_borobudur-gXTl_large.JPG
Puncak Waisak di Candi Borobudur, Tokoh Agama hingga Raja Nusantara Serukan Perdamaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138312//ilustrasi_taman_margasatwa_ragunan-weW3_large.jpg
Libur Waisak, Taman Margasatwa Ragunan Tetap Buka Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/612/3138253//4_tradisi_waisak_di_indonesia_ada_pelepasan_lampion_di_candi_borobudur-T0Lj_large.jpg
4 Tradisi Waisak di Indonesia, Ada Pelepasan Lampion di Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/338/3138183//ribuan_kendaraan_tinggalkan_jabodetabek-Etx1_large.jpg
Libur Panjang Waisak, 368 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement