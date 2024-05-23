Kawasan Puncak Bogor Diguyur Hujan Deras, Pengendara Diminta Berhati-Hati

BOGOR - Kondisi cuaca di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor siang ini sedang diguyur hujan deras. Wisatawan yang akan melintasi jalur tersebut diimbau selalu berhati-hati dalam berkendara.

Pantauan MNC Portal di Simpag Gadog, hujan deras melanda kawasan Puncak mulai pukul 14.00 WIB. Derasnya hujan membuat jarak pandang para pengendara yang melintas menjadi terbatas.

Banyak pemotor memilih untuk menepikan kendaraannya sambil menunggu hujan reda. Sedangkan, mobil masih melintas tetapi dengan kecepatan rendah dan menyalakan lampu utama.

KBO Satlantas Polres Bogot Iptu Ardian Novianto mengimbau kepada pengendara yang akan melintasi Jalur Puncak untuk selalu berhati-hati. Terlebih kondisi hujan deras yang terjadi siang ini.

"Selalu utamakan keselamatan, selalu waspada dan berhati-hati," kata Ardian Kamis (23/5/2024).