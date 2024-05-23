Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawasan Puncak Bogor Diguyur Hujan Deras, Pengendara Diminta Berhati-Hati

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |15:17 WIB
Kawasan Puncak Bogor Diguyur Hujan Deras, Pengendara Diminta Berhati-Hati
A
A
A

BOGOR - Kondisi cuaca di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor siang ini sedang diguyur hujan deras. Wisatawan yang akan melintasi jalur tersebut diimbau selalu berhati-hati dalam berkendara.

Pantauan MNC Portal di Simpag Gadog, hujan deras melanda kawasan Puncak mulai pukul 14.00 WIB. Derasnya hujan membuat jarak pandang para pengendara yang melintas menjadi terbatas.

Banyak pemotor memilih untuk menepikan kendaraannya sambil menunggu hujan reda. Sedangkan, mobil masih melintas tetapi dengan kecepatan rendah dan menyalakan lampu utama.

KBO Satlantas Polres Bogot Iptu Ardian Novianto mengimbau kepada pengendara yang akan melintasi Jalur Puncak untuk selalu berhati-hati. Terlebih kondisi hujan deras yang terjadi siang ini.

"Selalu utamakan keselamatan, selalu waspada dan berhati-hati," kata Ardian Kamis (23/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168457//pola_tidur-4fiO_large.jpg
5 Tips Balikin Pola Tidur Usai Liburan Panjang, Tidur Nyenyak Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168339//contraflow_tol_japek_diperpanjang_hingga_km_65-kStD_large.jpg
Arus Balik ke Jakarta Masih Padat, Contraflow Tol Japek Diperpanjang hingga KM 65
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168312//contraflow_diberlakukan_di_tol_japek_arah_jakarta-9tms_large.jpg
Arus Balik Libur Maulid Nabi, Contraflow Diberlakukan di Tol Japek Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168302//tol-ak01_large.jpg
Libur Panjang Usai, Ribuan Kendaraan Mulai Kembali ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168284//ragunan-3ZCy_large.jpg
Akhir Pekan, Lebih dari 10 Ribu Warga Wisata ke Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168231//kecelakaan-vtXW_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 92 Ribu Kendaraan Menuju Wilayah Timur Trans Jawa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement