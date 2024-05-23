Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dinilai Berhasil Periode Pertama, DPW PKS Putuskan Anies untuk Maju di Pilgub DKI 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |15:35 WIB
Dinilai Berhasil Periode Pertama, DPW PKS Putuskan Anies untuk Maju di Pilgub DKI 2024
Anies Baswedan (foto: dok MPI)
JAKARTA - Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, hasil rapat jajarannya memutuskan mengusung Anies Baswedan untuk maju kembali di periode kedua Pilgub DKI Jakarta.

Menurutnya, nama Anies akan dibahas di tingkat DPP PKS nantinya. Namun, terkait peluangnya masih 50:50 persen untuk diputuskan oleh DPP nantinya.

"Rapat DPW memutuskan Anies Baswedan, tapi DPP akan membahas usulan DPW DKI. Kemungkinan diterima atau ditolak sama besarnya," kata Khoirudin kepada iNews Media Group, Kamis (23/5/2024).

Khoirudin membeberkan, alasan DPW PKS DKI sebagai partai pemenang di Pileg 2024 sosok Anies dinilai berhasil saat memimpin periode pertama 20217-2022 silam.

Halaman:
1 2
      
