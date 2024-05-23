Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sore ini, Jalur Puncak Bogor Sudah Normal Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |17:05 WIB
Sore ini, Jalur Puncak Bogor Sudah Normal Dua Arah
Jalur Puncak Bogor. (Foto: Putra R)
BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sore ini sudah kembali normal dua arah. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak yang sempat tertahan sudah bisa melintas.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, penormalan dua arah di Jalur Puncak dibuka sekira pukul 16.20 WIB. Hal itu ditandai dengan datangnya iring-iringan kendaraan polisi dari arah Puncak menuju Jakarta.

BACA JUGA:

Kawasan Puncak Bogor Diguyur Hujan Deras, Pengendara Diminta Berhati-Hati 

Setelah melintas tiba Simpang Gadog, petugas pun mulai membuka arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi menuju Puncak yang sempat tertahan sejak siang hari. Dengan begitu, Jalur Puncak sudah kembali diberlakukan normal dua arah.

"Sore hari ini sudah normal dua arah baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan, Kamis (23/5/2024).

