HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang, 55 Ribu Kendaraan Melintasi Jalur Puncak Bogor Paling Banyak Motor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |17:31 WIB
Libur Panjang, 55 Ribu Kendaraan Melintasi Jalur Puncak Bogor Paling Banyak Motor
AKP Rizky Guntama. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Polisi mencatat sekitar 55 ribu kendaraan sudah melintasi Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada hari pertama libur panjang ini. Jumlah tersebut terhitung sejak pukul 00.00 WIB-pukul 15.00 WIB.

"Untuk kendaraan yang naik (arah Puncak) dan turun (arah Jakarta) di Jalur Puncak kurang lebih ada 55 ribu kendaraan," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Kamis (23/5/2024).

 BACA JUGA:

Adapun rinciannya yakni 30 ribu kendaraan yang mengarah ke Puncak baik roda dua, roda empat, bus dan truk. Sedangkan, arah untuk sebaliknya yakni menuju Jakarta sebanyak 25 ribu kendaraan.

"Kendaraan didominasi roda dua," tambahnya.

BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
