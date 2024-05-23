Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pamit Mancing, Pria 60 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia di Sungai Cipamingkis Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |18:38 WIB
Pamit Mancing, Pria 60 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia di Sungai Cipamingkis Bogor
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pria bernama Emis (60), ditemukan meninggal dunia di Sungai Cipamingkis, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Jonggol Kompol Wagiman mengatakan jasad Emis ditemukan sekira pukul 08.30 WIB pagi tadi. Awalnya, polisi menerima laporan dari warga bahwa Emis belum pulang setelah pamit memancing di Bendungan Jatinunggal sejak Rabu 22 Mei 2024.

"Setelah pencarian, mayat Emis ditemukan tersangkut di sebuah coran bendungan," kata Wagiman dalam keterangannya, Kamis (23/5/2024).

Dari situ, pihaknya bersama warga langsung melakukan evakuasi jasad Emis dari sungai. Selanjutnya, polisi meminta keterangan dari saksi-saksi dan menghubungi pihak keluarga korban.

"Korban diduga hanyut di Sungai Cipamingkis," jelasnya.

Pihak keluarga Emis telah membuat surat pernyataan dan penolakan untuk dilakukan autopsi, serta menerima kejadian tersebut sebagai musibah.

"Evakuasi dilaporkan berlangsung lancar dan situasi di lokasi kejadian terpantau aman serta kondusif dan korban sudah dimakamkan secara layak oleh pihak keluarga," pungkas Wagiman.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
jonggol penemuan mayat bogor mayat
