Remaja SMP di Rumpin Bogor Ditemukan Meninggal Dunia dalam Sumur

BOGOR - Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad remaja laki-laki berinisial DM (16), dalam sumur di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Jasadnya sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa bermula ketika orangtua DM melapor kepada polisi bahwa sang anak belum pulang sejak Senin 20 Mei 2024.

"Mengenakan seragam SMP celana panjang warna biru, baju warna putih, topi warna hitam motif putih dan sepatu warna hitam," kata Adam dalam keterangannya, Kamis (23/5/2024).

Lalu, sekira pukul 13.00 WIB Bhabinkamtibmas mendapat informasi bahwa ditemukan mayat seorang laki-laki di dalam sumur dengan posisi tertelungkup.

"Ciri-cirinya celana biru panjang, baju putih dan sepatu hitam," jelasnya.

Dari situ, tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi terhadap DM dari dalam sumur sekitar 1 jam. Belum diketahui pasti penyebab dari kejadian ini maupun yang lainnya, sedangkan jasad remaja itu sudah diserahkan kepada pihak keluarga.

"Korban sudah diserahterimakan kepada keluarga dan oprasi SAR telah ditutup," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)